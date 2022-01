Ministero Sanità e monitoraggio regioni, l'Umbria resta bianca mentre altre sei cambiano colore. Coletto: "Dobbiamo essere orgogliosi"

Ancora una volta l'Umbria viene confermata in zona bianca per quanto riguarda l'andamento della pandemia di Covid. Una conferma pesante nel giorno in cui il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo; Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. La nostra regione è nella fascia di rischio minore insieme a Basilicata e Molise. Molto soddisfatto l'assessore alla sanità Luca Coletto che ha cosi commentato sulla sua pagina social: "Il Governo conferma le previsioni: la risposta della nostra regione alla pandemia è tra le migliore d'Italia. Dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi".

Il maggiore tasso di occupazione dei posti letto per pazienti Covid nei reparti di area medica si registra questa settimana in Valle d'Aosta (al 54,5%); seguono la Calabria (al 40,1%) e la Liguria (al 39,7%). La maggiore occupazione dei posti letto per pazienti Covid nelle terapie intensive si registra invece nella Marche (al 23,9%), seguita dal Friuli Venezia Giulia (al 22,9%) e dal Piemonte (al 22,8%). Secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss e ministero della Salute.