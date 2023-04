SPECIALE PASQUA L'esperto meteo Del Francia (3bmeteo.com) e le previsioni fino a Pasquetta

Pubblichiamo il bollettino meteo per l'Umbria a riguardo della settimana di Pasqua e Pasquetta. Tanto freddo nei giorni pre-festivi e poi un leggero miglioramento sia come temperature che come fenomeni (piogge e nevicate in appennino).

di Francesco Del Francia, Meteorologo di 3bmeteo.com

Procediamo con un focus sui prossimi giorni e sul medio termine, con attendibilità chiaramente decrescente all'aumentare della distanza temporale. Mercoledì 5 aprile ritroveremo condizioni simil-invernali dal punto di vista termico con moderati/forti venti di Grecale e isolata instabilità su parte del Ternano/Valnerina entro il mattino così come deboli nevicate verso Castelluccio di Norcia e al più nevischio o fiocchi esclusivamente coreografici verso Gubbio o Gualdo Tadino. Tra 6 e 7 aprile noteremo sole prevalente ma con probabili brinate o gelate tra tarda notte e primo mattino -purtroppo- sia in collina che in pianura, coinvolte con valori di -1/-2°C in particolare le valli Perugine, compresa l'area di Sant'Egidio. Primo bando peggioramento (con piovaschi sparsi) possibile dalla sera del 7 sul comparto settentrionale e Appenninico.

Sabato 8 aprile avremo condizioni spiccatamente instabili o perturbate con acquazzoni e qualche temporale; particolarmente bersagliato potrebbe risultare il Ternano, Terni città compresa. Previste nevicate sull'Arco appenninico umbro-marchigiano. Temperature minime in aumento, massime in calo e ventilazione sino a moderata.

Domenica 9, ossia la Santa Pasqua, dovrebbe vedere condizioni in miglioramento, seppur con locale instabilità pomeridiana, specie sui comparti orientali appenninici. Venti sino a moderati di Grecale, temperature massime in ripresa. Lo scarto temporale per Pasquetta risulta ancora molto ampio; quello che ad oggi si può dire è che probabilmente sarà una giornata prevalentemente stabile e assolata con venti orientali, locale e veloce instabilità potrebbe comparire nel corso del pomeriggio sui comparti orientali e appenninici, isolatamente anche più ad Ovest entro sera. Temperature in ulteriore lieve ascesa o poco variate rispetto alle precedenti ventiquattr'ore. Vi consigliamo di restare aggiornati sulle nostre piattaforme.