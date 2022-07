Altra giornata caldissima, Umbria Meteo: "In arrivo aria fresca per 48 ore". Ecco di quanto scenderà la temperatura

"Tanto caldo anche oggi sull'Umbria anche se probabilmente non arriveremo a registrare, se non in qualche caso, temperature massime come quelle di ieri lunedì 4 luglio con valori di 39°C a Perugia Sant'Egidio, 40°C in alcune località umbre ed addirittura oltre 41°C sulla conca ternana": la valutazione porta la firma degli esperti di Umbriameteo che ha annunciato anche "un progressivo calo delle temperature".

"Più in specifico saremo interessati, non in maniera molto diretta, da due impulsi di aria fresca artica nord atlantica, il primo in transito sulle regioni adriatiche tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio, in secondo, che transiterà più a nord est, permetterà a deboli infiltrazioni di aria fresca in quota di raggiungere l'Italia tra lunedì 11 e martedì 12 luglio. Purtroppo, transitando così ad est, non beneficeremo del richiamo umido del Tirreno che permetterebbe instabilità più diffusa e duratura, quindi dovremo accontentarci di qualche locale rovescio o temporale tra il pomeriggio di giovedì 7 e le prime ore di venerdì 8 luglio, poi ancora, probabilmente (da confermare), nei pomeriggi di lunedì 12 e martedì 13 luglio. Il calo termico, rispetto ai valori massimi di ieri il calo è stimabile, entro venerdì 8 luglio, intorno ai 10°C, qualcosina in più nelle aree più direttamente interessate da temporali".

Per Umbrimeteo però il fine settimana sarà comunque "salvo", l'espansione dell'anticiclone atlantico si fermerà sulle regioni alpine ma il ritorno del sole pieno sarà garantito da correnti asciutte da nord/nord est, temperature in aumento fin su valori leggermente superiori alle medie del periodo, quindi più o meno estive gradevoli. "Le temperature probabilmente non risaliranno su valori elevati fino almeno al 14 o 15 luglio".