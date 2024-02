LE PREVISIONI dell'Esperto | Sironi di 3bmeteo.com: "Perturbazione in arrivo: pioggia e vento forte". Un po' di neve

“Un sistema depressionario di matrice Nord-Atlantica scalzerà l’anticiclone dall’Europa, favorendo così l’ingresso di fronti perturbati sull’Italia” avverte Sironi di 3bmeteo.com “Una prima perturbazione investirà principalmente il Centro-Nord tra giovedì e sabato. Nevicate abbondanti sulle Alpi (...)ma arriva la neve anche in Appennino, dapprima oltre 1600-1800m ma in calo entro sabato fin verso 1200-1400m”. Piogge e nevicate anche nelle regioni del medio-Adriatico e quindi ne risentirà anche l'Umbria soprattutto lungo l'appennino umbro-marchigiano (in particolare da venerdì fino a tutto sabato) tornerà ad essere imbiancato con accumuli consistenti. Pioggia invece prevista a valle. Le temperature in Umbria saranno in calo, in linea con quelle del periodo, dopo l'ondata di caldo anomalo per febbraio. Desta qualche preoccupazione, per quanto riguarda la perturbazione in arrivo, le raffiche di vento che potrebbero essere superiori i 60 chilometri orari.

FORTI VENTI – “La perturbazione di venerdì sarà accompagnata da forti venti di Libeccio e Ostro su gran parte del Paese” - prosegue Sironi di 3bmeteo.com – “le raffiche più intense, anche superiori ai 60-70km/h sono attese su Mar Ligure, Mar Tirreno, Nord della Sicilia, Appennino e medio-alto Adriatico”. Mari che di conseguenza saranno ovunque molto mossi o localmente agitati, specie tra Liguria­ di Levante e Alta Toscana alle prese con una nuova libecciata.

QUANTO DURERA' – “Nel corso del weekend fenomeni in attenuazione al Centro-Nord mentre la fase acuta del maltempo si concentrerà al Sud.Anche nei giorni successivi l’Italia rimarrà coinvolta da una circolazione depressionaria attiva sull’Europa centro-settentrionale che potrebbe aprire la strada all’incursione di nuovi fronti perturbati e all’arrivo di aria più fredda con abbassamento delle temperature su valori più consoni alla media climatica, dopo settimane di temperature oltre le medie” Conclude Sironi da 3Bmeteo.