Meteo in Umbria, il bollettino per le giornate del 31 dicembre e 1° gennaio 2023: le previsioni di 3bmeteo.com

Riceviamo e pubblichiamo il bollettino meteorologico relativo ai prossimi giorni ed alle giornata del 31 dicembre e 1° gennaio 2023

*********

di Gaetano Ferrara di 3bmeteo.com

Nei prossimi giorni il cielo si presenterà spesso nuvoloso ma non sono attese precipitazioni di rilievo. Unica eccezione durante la giornata di venerdì, quando occasionali pioviggini potranno interessare la zona di Gubbio e Foligno. Mentre sole e temperature alte si attendono nei due giorni di festa che segnano il passaggio nel 2023.

Una notte di San Silvestro e Capodanno senza piogge e con clima mite l’alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo favorisce condizioni di tempo stabile piogge e con clima mite per il periodo. La giornata di San Silvestro e quella di Capodanno invece, trascorreranno all’insegna del cielo nuvoloso ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Le temperature saranno in lieve aumento con picchi fino a 14°C-15°C tra Perugia e Terni, le minime invece oscilleranno tra 7°C e 10°C con valori leggermente più bassi nelle valli.