Protezione Civile, pomeriggio e sera da allerta gialla: rovesci e le aree più interessate

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha emesso, per lunedì 10.10.2022, un bollettino di criticità regionale “ordinaria” (colore giallo) per rischio temporali su tutti i settori regionali. E’ attiva la fase di attenzione. Per Umbria Meteo: rovesci per gran parte del pomeriggio e della serata in particolare sull'Umbria occidentale. In transito aria fresca da ovest, di origine atlantica, che porterà ad un leggero abassamento delle temperatue.