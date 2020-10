Umbria, sequestrato oltre un chilo di marijuana. "Ho coltivato le piante perchè mio figlio è un grande consumatore"

Blitz dei Carabinieri in un casolare di campagna nel ternano per fermare la coltivazione e il confezionamento di marijuana. Nella cantina dell’abitazione una serie di piante di marijuana appese a testa in giù per l’essiccazione ed altra marijuana già confezionata in barattoli di vetro per un totale di 1,2 kg di stupefacente. In giardino trovata anche l’ultima pianta di canapa indiana, residuo della coltivazione estiva, dell’altezza di circa 2 metri. Oltre alla sostanza i militari hanno trovato un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto ed una bilancia, sicuramente utilizzate per il confezionamento in dosi dello stupefacente e la successiva vendita, pertanto procedevano al sequestro di tutto quanto rinvenuto.

In arresto il proprietario dell’abitazione, F.G. ternano del ’54, incensurato che si è “difeso” riferendo di aver coltivato la marijuana per il figlio, che ne era un grande consumatore ed evitare che lo stesso la comprasse da persone poco raccomandabili. Il 28enne figlio convivente, già in precedenza segnalato al Prefetto, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

L’arrestato è stato messo agli arresti domiciliari.