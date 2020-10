Coronavirus, 98 posti in terapia intensiva allestiti dalla Regione (da 70): la mappa dei ricoveri negli ospedali

Attualmente la task-force sanitaria dell'Umbria, guidata da Tesei-Coletto, ha attivato 98 posti in letto interapia intensiva passando dai 70 durante l'estate - quando la prima ondata si è placata - e, come ribadito dal commissario per l'emergenza Onnis, si procede di giorno in giorno con nuove postazioni e con la modifica di posti in sub-intesiva in terapia intensiva. Con questo schema si può arrivare fino a quota 124, già sperimentato nella prima ondata di contagi da coronavirus. Al momento i posti a disposizione liberi per la terapia intensiva sono 18 e altri si aggiungeranno con la conversione definitiva di Spoleto.

"La riorganizzazione dell'Ospedale di Spoleto si sta dimostrando fondamentale per dare risposte immediate alle emergenze quotidiane" ha ribadito in video-conferenza Onnis "Altri ospedali impegnati per la lotta al Covid? Spero che basti così ma data l'evoluzione dei contagi che stiamo registrando ritengo necessaria una riflessione su tutta la strategia. Allo stesso tempo abbiamo potenziato servizio medico per curare i positivi con sintomi ma senza necessità reale di ricovero".

I dati indicano che nelle terapie intensive ci sono solo anziani umbri con gravi patologie pregresse. Mentre l'età media dei contagiati si è attestata intorno ai 40-42 anni. Secondo i dati del Commissario Onnis sono 259 gli operatori sanitari positivi attualmente, 35 sono ufficialmente guariti.

La tabella con i dati dei ricoversi ospedale per ospedale: