Umbria, aggiornata la mappa interattiva comune per comune per il rischio sismico: le aree rosse, gialle e azzurre

Aggiornato la mappa interattiva sismica dell'Umbria con tanto di grado di pericolosità comune per comune. Il territorio regionale è stato suddiviso in tre parti: rischio 1, 2 e 3. La parte più sicura dell'Umbria si trova nell'area dell'Orvietano dove il rischio sismico è considerato molto basso. La grande parte della regione - anche l'area dell'Altotevere e dell'eugubino-gualdese - invece è catalogato a rischio 2. Mentre il più alto livello di rischio sismico invece riguarda tre aree importanti: foligno-spoleto e valnerina. Con tre comuni in particolare nel centro del mirino del potenziale disastro sismico. Ecco la mappa dove cliccare per verificare il livello di rischio dei comuni: https://www.arcgis.com/apps/dashboards/e531fea95a414f468331f0665a07f5dc