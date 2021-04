Coronavirus, la mappa del 18 aprile: tutti i dati comune per comune dell'Umbria

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune, come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI (alle ore 12.41 del 18 aprile) - Acquasparta 170 casi di positività, Allerona 67, Alviano 53, Amelia 618 (+3), Arrone 115 (+1), Assisi 2.121 (+2), Attigliano 75, Avigliano Umbro 71, Baschi 80, Bastia Umbra 1.845, Bettona 353 (+2), Bevagna 365 (+2), Calvi dell’Umbria 70, Campello sul Clitunno 97, Cannara 353 (+1), Cascia 154, Castel Giorgio 77, Castel Ritaldi 198, Castel Viscardo 73, Castiglione del Lago 576 (+2, Cerreto di Spoleto 52, Citerna 172 (+1), Città della Pieve 336, Città di Castello 2.667 (+3), Collazzone 193, Corciano 1.402 (+5), Costacciaro 34, Deruta 547, Fabro 91, Ferentillo 53 (+1), Ficulle 44, Foligno 3.861 (+5), Fossato di Vico 96, Fratta Todina 94, Giano dell’Umbria 279, Giove 92, Gualdo Cattaneo 317 (+3), Gualdo Tadino 831 (+2), Guardea 50 (+1), Gubbio 1.989 (+5), Lisciano Niccone 31, Lugnano in Teverina 57, Magione 970 (+2), Marsciano 1.084, Massa Martana 121, Monte Castello di Vibio 56, Montecastrilli 233, Montecchio 66, Montefalco 341, Montefranco 36, Montegabbione 27, Monteleone di Spoleto 7, Monteleone d'Orvieto 31, Monte Santa Maria Tiberina 64, Montone 99, Narni 794 (+5), Nocera Umbra 372, Norcia 334, Orvieto 681, Otricoli 50, Paciano 41, Panicale 242, Parrano 37, Passignano sul Trasimeno 319, Penna in Teverina 21 (+1), Perugia 10.696 (+25), Piegaro 121, Pietralunga 56, Poggiodomo 0, Polino 23, Porano 74, Preci 53, San Gemini 307, San Giustino 658, Sant’Anatolia di Narco 39, San Venanzo 90, Scheggia e Pascelupo 67, Scheggino 54, Sellano 71 (+2), Sigillo 67 (+1), Spello 632, Spoleto 1.964 (+6), Stroncone 181, Terni 5.867 (+15), Todi 654, Torgiano 457, Trevi 544 (+6), Tuoro sul Trasimeno 213 (+1), Umbertide 1.056 (+11), Valfabbrica 185, Vallo di Nera 19, Valtopina 77.

Dei 53.206 casi di positività riscontrati finora in Umbria sono 2.136 (+9) quelli di persone di fuori regione.

ATTUALMENTE POSITIVI (alle ore 12.41 del 18 aprile) - Acquasparta 5 casi di positività, Allerona 2, Alviano 1, Amelia 32 (+1), Arrone 10 (+1), Assisi 97 (-6), Attigliano 0, Avigliano Umbro 4, Baschi 8, Bastia Umbra 40(-9), Bettona 21 (+1), Bevagna 7, Calvi dell’Umbria 4, Campello sul Clitunno 7(-1), Cannara 57 (-3), Cascia 7, Castel Giorgio 4, Castel Ritaldi 15 (-2), Castel Viscardo 4, Castiglione del Lago 18 (-2), Cerreto di Spoleto 1, Citerna 13, Città della Pieve 15, Città di Castello 157 (-9), Collazzone 6 (-1), Corciano 57 (+1), Costacciaro 0, Deruta 20 (-1), Fabro 3, Ferentillo 4 (+1), Ficulle 2, Foligno 197 (-5), Fossato di Vico 12, Fratta Todina 3, Giano dell’Umbria 6 (-1), Giove 5, Gualdo Cattaneo 21 (+3), Gualdo Tadino 27 (-2), Guardea 8 (-3), Gubbio 255 (-7), Lisciano Niccone 2, Lugnano in Teverina 2, Magione 40 (-1), Marsciano 62 (-10), Massa Martana 11, Monte Castello di Vibio 2, Montecastrilli 13, Montecchio 9, Montefalco 10, Montefranco 5, Montegabbione 0, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 2, Monte Santa Maria Tiberina 4, Montone 6 (-1), Narni 69 (+4), Nocera Umbra 6, Norcia 38 (-1), Orvieto 42 (-2), Otricoli 0, Paciano 0, Panicale 13, Parrano 2, Passignano sul Trasimeno 9, Penna in Teverina 2 (+2), Perugia 411 (+2), Piegaro 4, Pietralunga 3, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 8 (-1), Preci 21, San Gemini 16, San Giustino 53 (-1), Sant’Anatolia di Narco 0, San Venanzo 6, Scheggia e Pascelupo 5, Scheggino 8, Sellano 8 (+2), Sigillo 2 (+1), Spello 19, Spoleto 158 (-8), Stroncone 5 (-2), Terni 399 (+5), Todi 62 (-2), Torgiano 23 (-2), Trevi 42 (+6), Tuoro sul Trasimeno 11 (+1), Umbertide 67 (-1), Valfabbrica 0, Vallo di Nera 1, Valtopina 1.

Dei 3422 attualmente positivi in Umbria sono 585 (+4) quelli di fuori regione.

GUARITI (alle ore 12.41 del 18 aprile) - Acquasparta 162, Allerona 64, Alviano 52, Amelia 574 (+1), Arrone 95, Assisi 1.976 (+7), Attigliano 75, Avigliano Umbro 65, Baschi 68, Bastia Umbra 1.760 (+9), Bettona 323 (+1), Bevagna 353 (+2), Calvi dell’Umbria 64, Campello sul Clitunno 87 (+1), Cannara 291 (+4), Cascia 143, Castel Giorgio 66, Castel Ritaldi 181 (+2), Castel Viscardo 68, Castiglione del Lago 542 (+4), Cerreto di Spoleto 51, Citerna 155 (+1), Città della Pieve 307, Città di Castello 2.441 (+12), Collazzone 183 (+1), Corciano 1.320 (+4), Costacciaro 31, Deruta 511 (+1), Fabro 84, Ferentillo 46, Ficulle 41, Foligno 3.578 (+8), Fossato di Vico 84, Fratta Todina 89, Giano dell’Umbria 266 (+1), Giove 81, Gualdo Cattaneo 292, Gualdo Tadino 787 (+4), Guardea 41 (+4), Gubbio 1.701 (+12), Lisciano Niccone 29, Lugnano in Teverina 54, Magione 896 (+3), Marsciano 981 (+9), Massa Martana 107, Monte Castello di Vibio 53, Montecastrilli 217, Montecchio 56, Montefalco 323, Montefranco 31, Montegabbione 26, Monteleone di Spoleto 7, Monteleone d'Orvieto 29, Monte Santa Maria Tiberina 58, Montone 90 (+1), Narni 696 (+1), Nocera Umbra 359, Norcia 290 (+1), Orvieto 621 (+2), Otricoli 46, Paciano 40, Panicale 221, Parrano 34, Passignano sul Trasimeno 303, Penna in Teverina 18, Perugia 9.997 (+13), Piegaro 112, Pietralunga 52, Poggiodomo 0, Polino 21, Porano 60 (+1), Preci 32, San Gemini 284, San Giustino 592 (+1), Sant’Anatolia di Narco 38 (+1), San Venanzo 77, Scheggia e Pascelupo 59, Scheggino 46, Sellano 61, Sigillo 62, Spello 598, Spoleto 1.763 (+14), Stroncone 172 (+4), Terni 5.320 (+10), Todi 573 (+2), Torgiano 423 (+2), Trevi 487, Tuoro sul Trasimeno 194, Umbertide 975 (+2), Valfabbrica 181, Vallo di Nera 17, Valtopina 75.

Dei 48462 positivi guariti sono 1510 (+1) quelli di fuori regione.

DECEDUTI (alle ore 12.41 del 18 aprile) - Acquasparta 3, Allerona 1, Alviano 0, Amelia 12, Arrone 10, Assisi 48 (+1), Attigliano 0, Avigliano Umbro 2, Baschi 4 (+1), Bastia Umbra 45, Bettona 9, Bevagna 5, Calvi dell’Umbria 2, Campello sul Clitunno 3, Cannara 5, Cascia 4, Castel Giorgio 7, Castel Ritaldi 2, Castel Viscardo 1, Castiglione del Lago 16, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 4, Città della Pieve 14, Città di Castello 69, Collazzone 4, Corciano 25, Costacciaro 3, Deruta 16, Fabro 4, Ferentillo 3, Ficulle 1, Foligno 86 (+1), Fossato di Vico 0, Fratta Todina 2, Giano dell’Umbria 7, Giove 6, Gualdo Cattaneo 4, Gualdo Tadino 17, Guardea 1, Gubbio 33, Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 1, Magione 34, Marsciano 41 (+1), Massa Martana 3, Monte Castello di Vibio 1, Montecastrilli 3, Montecchio 1, Montefalco 8, Montefranco 0, Montegabbione 1, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 2, Montone 3, Narni 29, Nocera Umbra 7, Norcia 6, Orvieto 18, Otricoli 4, Paciano 1, Panicale 8, Parrano 1, Passignano sul Trasimeno 7, Penna in Teverina 1, Perugia 288, Piegaro 5, Pietralunga 1, Poggiodomo 0, Polino 2, Porano 6, Preci 0, San Gemini 7, San Giustino 13, Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 7, Scheggia e Pascelupo 3, Scheggino 0, Sellano 2, Sigillo 3, Spello 15, Spoleto 43, Stroncone 6, Terni 148, Todi 19 (+1), Torgiano 11 (+1), Trevi 15, Tuoro sul Trasimeno 8, Umbertide 14, Valfabbrica 4, Vallo di Nera 1, Valtopina 1.

Dei 1.319 positivi deceduti sono 41 (dato invariato) quelli di fuori regione.

ISOLAMENTI CONTUMACIALI (alle ore 12.23 del 17 aprile) - Acquasparta 5, Allerona 2, Alviano 1, Amelia 29 (-1), Arrone 9 (-1), Assisi 94 (+10), Attigliano 0, Avigliano Umbro 4, Baschi 7 (+1), Bastia Umbra 43 (-3), Bettona 16, Bevagna 7, Calvi dell’Umbria 3, Campello sul Clitunno 8, Cannara 53, Cascia 7, Castel Giorgio 4, Castel Ritaldi 17 (-1), Castel Viscardo 4, Castiglione del Lago 18 (-3), Cerreto di Spoleto 1, Citerna 12 (+1), Città della Pieve 14 (-1), Città di Castello 145 (-18), Collazzone 6 (-1), Corciano 51 (-8), Costacciaro 0, Deruta 18 (-1), Fabro 3, Ferentillo 2, Ficulle 2 (-1), Foligno 178 (-3), Fossato di Vico 11, Fratta Todina 3 (-1), Giano dell’Umbria 7, Giove 1, Gualdo Cattaneo 16 (-2), Gualdo Tadino 26 (-2), Guardea 10 (+1), Gubbio 238 (+5), Lisciano Niccone 2, Lugnano in Teverina 2 (+1), Magione 38 (-1), Marsciano 58 (-5), Massa Martana 10, Monte Castello di Vibio 2, Montecastrilli 13 (+2), Montecchio 9 (+1), Montefalco 8, Montefranco 5, Montegabbione 0, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 2, Monte Santa Maria Tiberina 4, Montone 7 (+1), Narni 62 (+2), Nocera Umbra 6 (-1), Norcia 30, Orvieto 38 (-2), Otricoli 0, Paciano 0, Panicale 12, Parrano 2, Passignano sul Trasimeno 7 (-3), Penna in Teverina 1, Perugia 375 (-12), Piegaro 4, Pietralunga 3, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 9, Preci 17, San Gemini 15, San Giustino 47, Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 5, Scheggia e Pascelupo 5 (-1), Scheggino 8, Sellano 5 (+1), Sigillo 1, Spello 19, Spoleto 161 (-20), Stroncone 6, Terni 370 (-20), Todi 57 (-1), Torgiano 22, Trevi 33 (-2), Tuoro sul Trasimeno 10, Umbertide 51 (+3), Valfabbrica 0 (-1), Vallo di Nera 1, Valtopina 1.

Dei 3.191 positivi in isolamento contumaciale sono 569 (-7) quelli di fuori regione.

RICOVERATI (alle ore 12.41 del 18 aprile) - Acquasparta 0, Allerona 0, Alviano 0, Amelia 1, Arrone 0, Assisi 8 (-1), Attigliano 0, Avigliano Umbro 0, Baschi 1, Bastia Umbra 5 (-1), Bettona 4, Bevagna 0, Calvi dell’Umbria 1, Campello sul Clitunno 0, Cannara 6 (-1), Cascia 0, Castel Giorgio 0, Castel Ritaldi 0, Castel Viscardo 0, Castiglione del Lago 1 (-1), Cerreto di Spoleto 0, Citerna 1, Città della Pieve 1, Città di Castello 18 (+3), Collazzone 1, Corciano 5, Costacciaro 0, Deruta 3, Fabro 0, Ferentillo 1, Ficulle 0, Foligno 19 (-4), Fossato di Vico 1, Fratta Todina 0, Giano dell’Umbria 0, Giove 2, Gualdo Cattaneo 2, Gualdo Tadino 3, Guardea 1, Gubbio 25 (+1), Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 0, Magione 3, Marsciano 13 (-1), Massa Martana 1, Monte Castello di Vibio 0, Montecastrilli 0, Montecchio 0 (-1), Montefalco 2, Montefranco 0, Montegabbione 0, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 0, Montone 0 (-1), Narni 3, Nocera Umbra 0, Norcia 7 (-2), Orvieto 6, Otricoli 0, Paciano 0, Panicale 1, Parrano 0, Passignano sul Trasimeno 2, Penna in Teverina 0, Perugia 36 (+2), Piegaro 0, Pietralunga 0, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 0, Preci 4, San Gemini 1, San Giustino 5 (-2), Sant’Anatolia di Narco 0, San Venanzo 0 (-1), Scheggia e Pascelupo 0, Scheggino 0, Sellano 0, Sigillo 0, Spello 0, Spoleto 4 (-1), Stroncone 1, Terni 25 (+1), Todi 6 (-1), Torgiano 4 (+1), Trevi 3, Tuoro sul Trasimeno 0, Umbertide 7, Valfabbrica 0, Vallo di Nera 0, Valtopina 0.

Dei 255 ricoverati negli ospedali dell'Umbria 11 (-1)) sono di fuori regione.

COVID HOSPITAL', RICOVERI E TERAPIA INTENSIVA (alle ore 12.41 del 18 aprile) - Ospedale da campo dell'Esercito: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 4 (-1) ricoverati. Ospedale di Branca: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 19 (+1) ricoverati. Ospedale di Città di Castello: in terapia intensiva 3 (=) pazienti su 35 (-2) ricoverati. Ospedale di Foligno: in terapia intensiva 1 (=) pazienti su 14 (-3) ricoverati. Ospedale di Orvieto: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale di Perugia: in terapia intensiva 17 (=) pazienti su 68 (-1) ricoverati. Ospedale di Spoleto: in terapia intensiva 5 (-1) pazienti su 31 (-3) ricoverati. Ospedale di Terni: in terapia intensiva 8 (+2) pazienti su 42 ricoverati. Ospedale di Trevi: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale MVT Pantalla: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 42 (-6) ricoverati. Ospedale di Umbertide: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati.

I Comuni con i pazienti in terapia intensiva: Assisi 1, Baschi 1, Cannara 2, Città di Castello 1, Corciano 1, Deruta 1 (-1), Foligno 5 (-1), Giove 1, Gualdo Cattaneo 1, Gubbio 3, Marsciano 1, Norcia 1, Narni 1 (+1) Passignano sul Trasimeno 1, Perugia 5, Preci 1, Terni 4 (+1), Todi 1.

Dei 33 ricoverati in terapia intensiva 1 (dato invariato) è di fuori regione.

