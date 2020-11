Coronavirus, la mappa dell'Umbria: i dati comune per comune

Sono 579 (quindi 25 in meno rispetto ai 604 di ieri) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (sabato 14 novembre) in Umbria, dove diventano così 18.219 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Mentre gli attuali positivi si attestano 10781 (+386 rispetto alle 24 ore scorse).

Continua ad essere alto il numero dei guariti in 24 ore: attualmente in totale sono 7196 (+185), mentre salgono a 242 (+8) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. Cresce di molto il numero delle persone in isolamento contumaciale, che ora sono 13.009 (+ 9,3%). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 sono 4699 (-1,3%) su un totale di 356.390.

Buone notizia arrivano dagli ospedali: nei 'Covid Hospital' umbri sono 429 (+2) i pazienti ricoverati e resta inviarato a 68 il totale di quelli in terapia intensiva.

A causa del mancato aggiornamento di alcune voci della dashboard Covid dell'Umbria la mappa è in versione ridotta e riguarda solo poche voci.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI (alle ore 14 di oggi, 14 novembre) - Acquasparta 92 (+3), Allerona 25, Alviano 38, Amelia 122 (+10), Arrone 27 (-), Assisi 820 (+21), Attigliano 18 (+2), Avigliano Umbro 14 (+4), Baschi 17, Bastia Umbra 685 (+14), Bettona 103 (+4), Bevagna 86 (+6), Calvi dell’Umbria 14, Campello sul Clitunno 31, Cannara 100 (+6), Cascia 77 (+5), Castel Giorgio 51 (+7), Castel Ritaldi 44 (+3), Castel Viscardo 37 (-), Castiglione del Lago 212 (-), Cerreto di Spoleto 7 (-), Citerna 41 (-), Città della Pieve 82 (+3), Città di Castello 546 (+20), Collazzone 59 (+4), Corciano 581 (+9), Costacciaro 9, Deruta 181 (+6), Fabro 17 (+1), Ferentillo 21 (+2), Ficulle 8 (+1), Foligno 822 (+10), Fossato di Vico 43, Fratta Todina 31 (+4), Giano dell’Umbria 66 (+5), Giove 55 (+1), Gualdo Cattaneo 81 (+7), Gualdo Tadino 229 (+15), Guardea 18 (+1), Gubbio 594 (+6), Lisciano Niccone 7, Lugnano in Teverina 35 (+1), Magione 331 (+1), Marsciano 283 (+14), Massa Martana 59 (+6), Monte Castello di Vibio 14 (+3), Montecastrilli 94 (+5), Montecchio 7 (+1), Montefalco 85 (+7), Montefranco 13 (+1), Montegabbione 8, Monteleone di Spoleto 6, Monteleone d'Orvieto 4, Monte Santa Maria Tiberina 9, Montone 30 (+1), Narni 369 (+15), Nocera Umbra 26 (-), Norcia 128 (+8), Orvieto 296 (+5), Otricoli 18, Paciano 13 (+2), Panicale 96 (+4), Parrano 6 (+4), Passignano sul Trasimeno 158 (+1), Penna in Teverina 7, Perugia 4.378 (+100), Piegaro 52 (+1), Pietralunga 26 (-), Poggiodomo 0, Polino 4, Porano 40 (+1), Preci 21 (+1), San Gemini 168 (+3), San Giustino 84 (+2), Sant’Anatolia di Narco 15, San Venanzo 39 (+4), Scheggia e Pascelupo 14, Scheggino 11 (+2), Sellano 19 (-), Sigillo 30 (+3), Spello 144 (+1), Spoleto 703 (+24), Stroncone 65 (-), Terni 2.341 (+90), Todi 244 (+23), Torgiano 154 (+4), Trevi 125 (+12), Tuoro sul Trasimeno 70 (-), Umbertide 354 (+10), Valfabbrica 95 (+3), Vallo di Nera 0, Valtopina 12 (+1).

COVID HOSPITAL', RICOVERI E TERAPIA INTENSIVA (alle ore 14 di oggi, 14 novembre) - Ospedale da campo dell'Esercito: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 8 (+6) ricoverati. Ospedale di Branca: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 13 (-) ricoverati. Ospedale di Città di Castello: in terapia intensiva 7 (=) pazienti su 44 (+1) ricoverati. Ospedale di Foligno: in terapia intensiva 7 (=) pazienti su 40 (-1) ricoverati. Ospedale di Orvieto: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale di Perugia: in terapia intensiva 22 (-1) pazienti su 123 (-7) ricoverati. Ospedale di Spoleto: in terapia intensiva 9 (-) pazienti su 45 (-4) ricoverati. Ospedale di Terni: in terapia intensiva 23 (+1) pazienti su 118 (+3) ricoverati. Ospedale MVT Pantalla: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 38 (-) ricoverati.