Umbria, ritirata l'allerta meteo per rischio temporali

AGGIORNAMENTO: La Protezione Civile dell'Umbria ritira l'allerta meteo di livello giallo per il pomeriggio di mercoledì 25 agosto.

Secondo il sito del Centro funzionale della Regione Umbria per la giornata odierna è prevista nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di isolate precipitazioni al mattino lungo la dorsale appenninica e, in misura minore, sui settori meridionali. Progressivo miglioramento nel corso del pomeriggio con la generale cessazione dei fenomeni e riduzione della nuvolosità.

Secondo Umbriameteo piogge e vento potranno interessare il territorio regionale per tutta la settimana, anche se a partire da oggi pomeriggio è atteso un miglioramento: “Oggi giornata ancora caratterizzata da un po' d'instabilità atmosferica su parte dell'Umbria. In quota correnti da ovest / nord ovest con lieve curvatura ciclonica, alle quota atmosferiche inferiori, prossime al suolo, ancora tramontana ma nel pomeriggio in calo e meno intensa di ieri. Ciò favorirà la formazione di qualche cumulonembo sull'Umbria sud occidentale, tra ternano, amerino e basso orvietano, con qualche rovescio anche temporalesco possibile nel tardo pomeriggio. Sul resto dell'Umbria il rischio precipitazioni sarà scarso, qualche possibilità in più solo lungo l'Appennino ma difficilmente si andrà oltre qualche isolato piovasco o rovescio. Giovedì 26 agosto invece la giornata più soleggiata della settimana con temperature in aumento, confermato infine il peggioramento tra venerdì 27 e sabato 28 agosto con ulteriore calo termico, sabato farà veramente fresco”.