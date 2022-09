Emergenza Meteo, forti piogge nelle notte nel Nord Umbria: ancora accumuli oltre la media (la mappa). Umbria Meteo: "Altre perturbazioni in vista"

Massima attenzione sul Nord Umbria dove la notte appena trascorsa è stata all'insegna di forti piogge andate avanti per ore. E anche la giornata di oggi prevede temporali seppur in maniera discontinua. Altotevere e Trasimeno sono le aree più colpite dell'Umbria a causa della vicinanza con la Toscana, zona di Arezzo, dove l'allerta della Protezione Civile indicava rischio importante e di pioggia ne è escesa molta provocando disagi. Gli esperti di Umbria Meteo hanno analizzato che " nel nord ovest le molte ore di precipitazioni intense hanno scaricato fin oltre 100 mm (area San Giustino Umbro), 90 mm a Monte Santa Maria Tiberina e punte di 70-80 mm nelle aree già colpite neanche 10 giorni fa da precipitazioni eccezionali (ricordiamo i 150 mm in 8 ore nell'area di Trestina)". Pioggia comunque abbondante in tutta l'Umbria occidentale, 60-80 mm dall'orvietano occidentale al Trasimeno, molte meno precipitazioni ad est lungo l'Appennino, tra i 10 ed i 15 mm a Foligno come a Cascia. "Nelle prossime ore - hanno spiegato - ancora precipitazioni ma più intermittenti e possibili con stesse probabilità su tutta l'Umbria, spesso a carattere di rovescio, anche temporalesco, anche significativi quantitativi ma non dovrebbero essere preoccupanti se non nelle aree già sotto stress idraulico. Tra domani lunedì 26 e martedì 27 settembre nuova perturbazione"