Umbria, allerta meteo e danni: allagamenti, rami e segnali stradali sradicati

Notte di maltempo e danni in Umbria. Allagamenti, alberi sradicati e decine e decine di interventi dei vigili del fuoco. In provincia di Perugia problemi concentrati tra Perugia e Magione, con ancora 45 interventi in coda.

A Terni forti raffiche di vento hanno imperversato in tutta la città causando diversi problemi. “Sono 30 - fanno sapere i vigili del fuoco - gli interventi effettuati dalle ore 20 di ieri sera per il maltempo. Gli interventi, svolti tutti nella città, hanno riguardato la rimozione di parti pericolanti quali rami, piante, segnali stradali oltre a un allagamento di modesta entità. Nel corso della notte si è reso necessario richiamare in servizio cinque unità di personale libero al fine di predisporre un'altra squadra. Alle 6.30 sono 10 le richieste di intervento ancora in coda”.