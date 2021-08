Umbria, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Allerta gialla per rischio temporali per sabato 28 agosto

Nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria. L'allerta, di livello giallo, è per sabato 28 agosto per 'rischio temporali' in tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni meteo, pubblicate sul sito del Centro funziona di Protezione Civile della Regione Umbria. Sabato 28 agosto "Maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense sui settori settentrionali e lungo la fascia appenninica. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi verso sera. Venti: Da moderati a forti da Nord-Est, con possibili raffiche durante i temporali. Caleranno d'intensità in serata. Temperature: In sensibile diminuzione".

Domenica 29 agosto, invece, "ciereno o poco nuvoloso, con qualche innocuo addensamento sui rilievi nelle ore più calde della giornata. Venti: da moderati a deboli di Nord-Est. Temperature: minime un ulteriore diminuzione, massime in aumento".