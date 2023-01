Maltempo in Umbria, allagamenti e danni: vigili del fuoco in azione

Maltempo e danni. Allagamenti nella mattinata di lunedì 9 gennaio a Foligno, Vescia, San Giovanni Profiamma e Marsciano. Vigili del fuoco in azione. La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato anche un'allerta meteo di livello giallo.

Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Regione Umbria per la giornata di lunedì 9 gennaio "maltempo al mattino con precipitazioni da sparse a diffuse, anche carattere temporalesco. Atteso un progressivo miglioramento a partire dal primo pomeriggio con fenomeni residui più probabili a ridosso dei rilievi appenninici e sui settori meridionali. Le precipitazioni si esauriranno nel corso della notte. Venti: forti meridionali al mattino con possibili raffiche fino a burrasca sui rilievi orientali. Diverranno moderati occidentali nel pomeriggio, fino a deboli di direzione variabili in serata. Temperature: in generale diminuzione, seppur ancora su valori oltre la media del periodo".

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge ancora sul sito, "un'intensa perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda polare proveniente dalla Groenlandia, sta interessando la Penisola con fenomeni temporaleschi in atto, maggiormente, sulle regioni centrali e meridionali. Il transito sarà piuttosto veloce e già nella giornata di domani è atteso un progressivo miglioramento a partire dalle regioni centrali, in successiva estensione al resto dell'Italia".