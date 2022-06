Umbria, dramma alla festa: si sente male e muore mentre balla

Si è sentito male mentre stava ballando nel piazzale adiacente la parrocchia di Sant’Antonio a Narni scalo. Un malore che si è rivelato fatale per l’uomo, un 79enne di Terni, che è morto domenica sera (19 giugno) intorno alle 22,40. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato con una lunga manovra di far ripartire il suo cuore, ma ogni tentativo è stato vano. Il poveretto non ce l’ha fatta.

L’uomo era arrivato nel piazzale parrocchiale dove era in corso l’ultima serata del programma dei festeggiamenti in onore del patrono Sant’Antonio. Era un amante del ballo e pare che anche la sera prima si trovasse lì insieme ad altri amici per fare quattro salti in pista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amelia i quali, ricevuto il nulla osta del magistrato, hanno disposto la consegna della salma ai familiari. La tragedia ha scosso fortemente le tante persone presenti. Quando si è capita la gravità dell’accaduto, l’orchestra ha subito cessato di suonare e la festa è finita lì, con le persone che poco a poco hanno abbandonato il piazzale.