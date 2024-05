Umbria, malmenato in discoteca: 21enne in ospedale, dovrà essere operato

Preso a calci in discoteca: finisce all’ospedale con il naso rotto e una placca in titanio da applicare in testa. Il fatto è accaduto in un locale di Terni nel weekend.

Nella notte tra venerdì e sabato, come riportato nell’articolo, il giovane è stato colpito al volto con due calci in una rissa scoppiata per futili motivi. Dopo l’aggressione il 21enne è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Santa Maria riportando la frattura del setto nasale e quella di una piccola parte del cranio, dove sarà necessario applicare una placca in titanio con l’intervento neurochirurgico che verrà eseguito nelle prossime ore. Sul fatto sono in corso le indagini da parte della polizia.