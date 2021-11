Magione, crolla parziale spogliatoio in un campo sportivo per una esplosione: ci sono feriti, vigili del fuoco in azione

Una fuga di gas, a quanto risulta dai primi rilievi, con relativo incendio ha provocato il parziale crollo di uno stabile in località Casenuove di Magione. Sul posto si trovano le squadre dei vigili del fuoco di Perugia e di Castiglione del Lago per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Ma sono stati inviati anche gli specialisti con il carro crolli e con attrezzature specifiche alla ricerca persone e il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio). Infatti lo stabile, uno spogliatoio sportivo a quanto sembra, è parzialmente crollato e quindi si sta cercando tra le macerie per eventuali persone coinvolte nel crollo. Secondo un primo sondaggio non ci sarebbe nessuno sotto le macerie. Sul posto anche alcune ambulanze del 118: Ci sono persone ferite, alcune trasportate in già in ospedale. La gravità delle condizioni di salute dei singoli feriti non sono state comunicate.

AGGIORNAMENTO NEL CORSO DELLA SERATA