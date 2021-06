Umbria, figlio minacci la madre con coltello: "Dammi i soldi che devo comprare alcolici"

Una madre disperata e spaventata è stata costretta a chiedere aiuto alla Polizia mentre si era barricata nella sua camera. Motivo: il figlio di 44 anni armato di due grandi coltelli da cucina che pretendeva. con la minaccia e la violenza soldi. per acquistare alcolici. La caccia alla donna - 65 anni, vedova e pensionata - era scattata quando all'uomo gli è stato negato una somma di denaro. A quel punto l'uomo si è armato di coltello da cucina ed ha inseguito la madre che per fortuna è riuscita a nascondersi in camera da letto. Non solo i soldi - ha spiegato ai Carabinieri l'anziana madre - ma chiedeva anche l'accesso il libretto postale ed il telefono cellulare (per rivenderlo). I militari hanno arrestato il 44enne e portato direttamente in carcere. Il fatto è avvenuto a Terni.