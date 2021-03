Perugia in lutto per la morte dell'ex senatore e sindacalista. Addio a Stefano Zuccherini

Lutto nel mondo della politica a Perugia: ieri notte all'eta di 68 anni è scomparso l'ex senatore e consigliere regionale Stefano Zuccherini, storico esponente di Rifondazione Comunista. Era stato senatore dal 2006 al 2008. L'annuncio è stato dato dalla Cgil dell'Umbria della quale era stato a lungo dirigente:"Oggi è un giorno triste per le persone che lavorano. Ci ha lasciato Stefano Zuccherini. Da lavoratore, da dirigente sindacale e politico ha avuto sempre come priorità della sua vita la difesa delle persone più deboli. Stefano ci ha insegnato con modi bruschi, con schiettezza e sincerità a fare molta attenzione alle mediazioni. Ma in tutti questi anni non ha fatto mai mancare il suo sostegno".

Anche l'ex senatore e uomo pensante della sinistra italiana, Alfonso Giani ha voluto ricordare il politico perugino scomparso: "Mi vengono in mente le tante marce Perugia-Assisi che abbiamo fatto assieme, i dibattiti con lui in quel di Perugia e dintorni, l'esperienxza di "Essere Sindacato" nella Cgil. Perdiamo un uomo di straordinaria generosità e capacità di comunicazione umana, segnato da una vita non facile che ha saputo condurre con grande forza e coraggio e che all'improvviso lo ha abbandonato".

IL CONSIGLIO REGIONALE - “Esprimo grande cordoglio per la prematura scomparsa di Stefano Zuccherini, ex consigliere regionale di Rifondazione comunista e uomo corretto, leale, stimatissimo anche dagli avversari politici, una grande perdita per la politica umbra”. Questo il cordoglio del presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, per la scomparsa del 67enne ex consigliere regionale di Rifondazione comunista negli anni Novanta, poi eletto senatore della Repubblica italiana nella lista Sinistra Europea".