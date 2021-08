Umbria in lutto per la scomparsa di Carlo Liviantoni, Tesei: "Il suo senso delle istituzioni un esempio"

Messaggio di cordoglio da parte della 'governatrice' per la morte dell'ex presidente del consiglio regionale: "Capacità umane e politiche, ci stringiamo alla famiglia"

Non solo Terni ma tutta l'Umbria è in lutto per la scomparsa di Carlo Liviantoni, e presidente del consiglio regionale che si è spento all'età di 78 anni. Profondo cordoglio è stato espresso dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a nome anche dell’intera Giunta regionale.

“Le sue capacità umane e politiche - ha sottolineato la 'governatrice' umbra - lo hanno portato a ricoprire numerosi ruoli pubblici e a ricevere stima e apprezzamenti trasversali, oltre i confini degli schieramenti politici. Il suo senso delle istituzioni è ancora oggi portato d’esempio. Ci stringiamo attorno alla famiglia, in questo momento di dolore, con sincera e sentita partecipazione”.