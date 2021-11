Monte Santa Maria Tiberina in lutto: "Dolore immenso per l'improvvisa scomparsa di Gabriele"

Una comunità intera in lutto a Monte Santa Maria Tiberina per la morte di un giovane di 30 anni, avvenuta nella mattina di oggi (venerdì 26 novembre) probabilmente per un infarto, la cui prematura scomparsa ha colpito profondamente gli abitanti del comune altotiberino.

Ad esprimere il cordoglio di tutti i suoi concittadini è il sindaco Letizia Michelini: "Non ci sono parole per esprimere lo sconforto che stiamo provando per l'improvvisa scomparsa di Gabriele, giovane concittadino di Monte Santa Maria Tiberina. Un ragazzo solare, sempre disponibile e che lascerà un vuoto immenso nella nostra comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia in un abbraccio, il nostro dolore - conclude il sindaco è immenso".