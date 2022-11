Trovato lupo in condizioni critiche (forse avvelenato): il disperato intervento di Wild Umbria, il predatore muore poco dopo

"Stavolta non siamo riusciti a salvare questo bellissimo esemplare che è deceduto proprio durante il viaggio": probabilmente a causa di una esca avvelenata è morto un esemplare di lupo appenninico nonostante il tempestivo intervento dei volontari di Wild Umbria chiamati dai Carabinieri Forestali che avevano individuato l'esemplare che versava in condizioni critiche.

"Verranno chiaramente fatte tutte le analisi del caso per conoscere le cause della morte" hanno spiegato da Wild Umbria "Quando i nostri operatori intervengono per un recupero e si trovano davanti all'animale sofferente, devono mettere da parte l'aspetto emotivo per garantirgli le massime possibilità di salvezza ma mentre sono in viaggio (sia prima dell'intervento che dopo) le domande, i pensieri e le preoccupazioni si fanno largo ma nonostante i dubbi l'unica certezza che hanno è che vale sempre la pena anche solo tentare di salvarlo. Purtroppo non sempre i recuperi vanno come speriamo e ogni volta sappiamo che la sorte degli animali non è del tutto nelle nostre mani".