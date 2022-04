Disturbi alimentari, dopo la pandemia un aumento del 30% dei casi. Proposta di legge: le nuove linee guida di cura e di assistenza

Altro importante passo in avanti per la proposta di legge della Lega - prima firmataria Paola Fioroni - sulle “Disposizioni per la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione o del comportamento alimentare”. E' iniziata in Terza Commissione l'istruttoria del testo.

Nella proposta di legge viene disciplinata la presa in carico delle persone con DCA (disturbi della nutrizione e dell’alimentazione o del comportamento

alimentare) al fine di garantire precocità di diagnosi, prevenzione dei comportamenti a rischio, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata, che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale, prevedendo l’associazione del trattamento psichiatrico/psicoterapeutico con quello nutrizionale.

Si propone il miglioramento dell’integrazione dei servizi della rete, l’attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione, la

divulgazione di informazioni in merito ai corretti stili di vita e ai servizi offerti dalla rete ed ai percorsi per accedervi, la stretta integrazione con le associazioni attive nell’ambito del supporto e sostegno alle persone con DCA e ai loro famigliari.

“Con la pandemia da Covid-19 – ha spiegato la proponente Paola Fioroni - i disturbi del comportamento alimentare sono ulteriormente aumentati, in particolar modo tra gli adolescenti: dagli ultimi dati a disposizione si evince che sono ben il 30% in più i ragazzi che hanno sviluppato questo tipo di patologie durante l’ultimo anno, prima erano soprattutto le donne, ora ci sono molte patologie con disturbi del comportamento anche su ragazzi e bambini. L’esordio è sempre più precoce tra i giovani e le cause sono spesso molteplici e complesse e necessitano di un approccio multidimensionale e multidisciplinare”.