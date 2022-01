Green pass rafforzato, la Lega Umbria sospende il proprio assessore del comune di Orvieto dopo post choc su Fb

E' stata sospesa dalla Lega l'assessore comunale di Orvieto Angela Maria Sartini che aveva pubblicato e poi rimosso - ma in molti hanno "fotografato" il posto - sulla sua pagina Facebook una immagine del dittatore Hitler al telefono per complimentarsi a Mario (il Presidente Draghi ndr) con un chiaro riferimento alle nuove restrizioni adottate per decreto dal Governo (leggi green pass rafforzato). Non è tanto il dissenso - legittimo in democrazia - dell'assessore ma è l'accostamento "politico" che ha indignato il web e tutti i partiti politici, ad iniziare dal suo, la Lega, che ha preso subito posizione: "La Lega Umbria annuncia l’immediata sospensione dal partito dell’assessore Angela Maria Sartini. Riteniamo il post Facebook pubblicato dalla stessa del tutto inappropriato e di cattivo gusto. Anche il legittimo dissenso rispetto alle decisioni prese dal Governo non può e non deve mai travalicare il buonsenso. Ancora più grave tirare in ballo pagine di storia così dolorose". Nei prossimi giorni il direttivo regionale incontrerà l'assessore per un confronto.Non si esclude un passo indietro anche dal suo ruolo di amministratore a tutela della Giunta e del partito.