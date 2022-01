Allarme furti, la Lega promuove i sindaci di Foligno, Gubbio, Terni e Umbertide: "Potenziata sicurezza: è la nostra priorità"

Sicurezza, nel senso di rendere le città più sicure, era e resta una delle priorità delle amministrazioni comunali umbre guidate da sindaci della Lega che stanno inoltre facendo pressioni sul Governo e sulle istituzioni per maggiori controlli sui territori in chiave anti-furti. "Oltre alla pandemia ci sono questioni sulle quali non bisogna mai abbassare la guardia, questioni molto vicine alla Lega che ne ha sempre fatto una battaglia" ha spiegato il consigliere regionale della Lega, Manuele Puletti, capo del dipartimento sicurezza per il partito "Tra queste c’è il tema della sicurezza e le amministrazioni locali guidate dai sindaci della Lega si stanno dimostrando in prima linea. In particolare – prosegue Puletti - un plauso va al lavoro del sindaco di Umbertide Luca Carizia e alla sua squadra, per la recente assunzione di due nuovi agenti di Polizia Locale che andranno a potenziare il personale a disposizione. Sempre a Umbertide era stato di recente implementato il sistema di videosorveglianza e si era provveduto all’acquisto della nuova stazione mobile per garantire efficienza agli interventi su strada". Promosso il lavoro sul campo fatto dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, "attraverso l’ammodernamento e l’implementazione del sistema di sorveglianza per assicurare il controllo di centro e periferie". Stesso impegno, con particolare attenzione ai parchi pubblici, anche a Terni con il sindaco Leonardo Latini.

“Senza dimenticare – conclude Puletti - il costante impegno a Perugia da parte del gruppo consiliare Lega e dell'assessore Merli o a Gubbio dove i nostri consiglieri comunali della Lega, a seguito di vari episodi di vandalismo e violenza in città, culminati con la rissa scoppiata nella notte di San Silvestro in pieno centro, hanno chiesto al sindaco di attivarsi per introdurre la misura del ‘Daspo urbano’, al fine di allontanare dalla città quelle persone che mettono a rischio la salute dei cittadini o il decoro urbano”.