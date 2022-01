Umbria, finto articolo sul rinvio del ritorno in classe. La Regione: "Riapertura delle scuole il 10 gennaio"

Spunta il finto articolo sul posticipo della riapertura delle scuole. La Regione Umbria, con un post su Facebook, denuncia il falso e conferma il ritorno in aula in presenza dal 10 gennaio.

"In merito al fotomontaggio che riproduce un falso articolo di giornale, diffuso in alcune chat ed in rete, sul posticipo della riapertura delle scuole, si conferma che la data di inizio delle lezioni in presenza delle scuole umbre di ogni ordine e grado sarà il 10 gennaio 2022, salvo i Comuni interessati da specifiche ordinanze dei sindaci".

In provincia di Perugia i Comuni che hanno rinviato il ritorno in classe sono Spoleto e Campello sul Clitunno.