Umbria Jazz, ecco l'ordinanza che blinda alcune aree cittadine: multe da 450 euro per i trasgressori

In vista di Umbria Jazz (12-21 luglio), è stata adottata l’ordinanza n. 2064 del 10 luglio che riguarda le aree contingentate della manifestazione, individuate in piazza IV Novembre, giardini Carducci e terrazza del Mercato coperto di piazza Matteotti. Dal 12 luglio e fino alla fine del festival, in tali spazi (delimitati da apposita transennatura e vigilati) sono vietati l’ingresso, dal momento dell’attivazione delle chiusure e fino al termine delle medesime, di soggetti con al seguito animali, anche condotti al guinzaglio, e l’introduzione/detenzione di oggetti/attrezzature ingombranti, contundenti o pericolosi, quali, a titolo esemplificativo, contenitori in vetro, lattine, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino, droni e giocattoli a controllo remoto. La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450,00 eurp. L'ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia per consentire di mettere in piedi con il Questore per un piano sicurezza interforze.