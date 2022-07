Umbria Jazz blindata, tutti i locali e le aree controllate per arginare risse e spaccio. Bus e mascherine: l'obbligo continua

Sono stati rafforzati i controlli nelle zone del centro cittadino, sia del capoluogo che della provincia, interessati dalla movida e, in questi giorni, anche da diversi eventi, tra le quali la manifestazione internazionale di musica “Umbria Jazz 22”. Sono state attentamente – con pattuglie appiedate e automontate – tutte le aree del centro, tra cui Piazza Matteotti e i Giardini Carducci, al fine di contrastare e prevenire ogni forma di illegalità e di degrado urbano.

Il servizio straordinario - in campo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale - ha permesso di monitorato circa il rispetto dell’ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 20 alle ore 6, nelle vie del centro storico e nelle piazze, luoghi particolarmente interessati dagli assembramenti notturni. Zero multe e violazioni nei locali di Porta Sole, piazza Danti, via della Viola, Piazza Morlacchi. I controlli hanno riguardato anche la stazione di piazza Partigiani e della Minimetrò per la verifica del rispetto dell’obbligo di indossare le mascherine FFP2 – prorogato fino al 20 settembre –. Sulle strade sono state identificate 436 persone, controllati 143 veicoli e contestate 14 violazioni al Codice della Strada.