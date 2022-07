Umbria Jazz, concerto di chiusura con la super-star Johnny Depp. Piano speciale di Questura e Prefettura: ecco i particolari

Un piano speciale (sulla sicurezza) per l'ultima giornata di Umbria Jazz, concordato tra Questura e Prefetto, per garantire il massimo dell'ordine pubblico dato che l'ultimo concerto (stasera) prevede l'esibizione del chitarrista di fama mondiale Jeff Beck e della star di Hollywood Johnny Depp. La star Usa, ritornato al massimo della popolarità dopo la vittoria in tribunale contro l'ex moglie che aveva mentito su violenze e angherie varie. Tantissimi i fan che hanno raggiunto Perugia nelle ultime 24 ore. Predisposto un importante dispositivo di sicurezza finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che possano, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità delle note personalità e dei partecipanti all’evento.

Anche stasera saranno impiegati gli artificieri della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, assicureranno le bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi. I servizi vedranno impiegati, sotto la direzione di un funzionario della Polizia di Stato, oltre agli artificieri e ai cinofili, anche equipaggi dedicati della Polizia di Stato, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Scientifica e della Digos.

Anche in questa serata finale saranno in campo anche delle UOPI (Unità Operative di Pronto Intervento della Polizia di Stato) e delle API (Aliquote di Primo Intervento dell’Arma dei Carabinieri) che, unitamente ai reparti territoriali, concorreranno al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica.

Nel corso di questi giorni di manifestazione Umbria Jazz 2022 sono state più di 560 le unità operative delle Forze dell’Ordine impiegate per garantire il corretto e sereno svolgimento degli eventi e prevenire minacce e turbative per l’ordine pubblico o azioni che possano, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità delle note personalità e dei partecipanti all’evento.