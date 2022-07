Umbria Jazz 2022, un successo oltre le aspettative. Il Comune annuncia: "Aumenteremo il contributo: lavoriamo alla 50esima edizione"

L'edizione della rinascita di Umbria Jazz è stato come si aspettava: stupenda, ricca di grande musica, tanti concerti, serate stellari, bella gente da tutto il mondo e tanti soldi e ritorno di immagine per questa Umbria che finalmente sta entrando nelle rotte che contano del turismo internazionale. Umbria Jazz per Perugia ma anche per l'Umbria è il miglior farmaco per arginare tanti mali economici, politici e di isolamento (le infrastrutture stanno crescendo ma siamo ancora lontani). Se il sindaco Romizi esulta ed elogia il "grande vecchio", ovvero l'illuminato direttore artistico Carlo Pagnotta (fondatore ed oggi stupendo lord over 80) - "una edizione scintillante, entusiasmante e al di sopra delle aspettative Ringraziamo l’organizzazione e lo staff di UJ, a partire dal direttore artistico Carlo Pagnotta, il cda di UJ, in primis il presidente Gianluca Laurenzi - spetta all'assessore alla cultura Varasano rilanciare l'amore con Umbria Jazz in maniera concreta.

"La collaborazione con UJ - afferma Varasano guardando al 50ntenario - non potrà che rafforzarsi in vista del grande anniversario del 2023, per cui il Comune già da quest’anno incrementerà il contributo di 85mila euro di altri 30mila euro”. Va detto che la città si è fatta trovare molto pronta per offrire ai turisti stranieri e italiani anche un contorno di bellezze uniche al mondo: "La riapertura della Galleria Nazionale dell’Umbria, alla mostra sul Canova della Accademia di Belle Arti e della Fondazione Perugia, alle ulteriori iniziative in corso a Palazzo della Penna: una varietà di proposte che ha garantito ampie possibilità di godere del capoluogo umbro".