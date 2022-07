Umbria Jazz 2022, l'ordinanza del sindaco di Perugia: le regole e i divieti

Umbria Jazz 2022, le regole e i divieti. Il sindaco di Perugia ha firmato l’ordinanza 828 del 7 luglio. Il provvedimento, spiega il Comune, "prevede, per tutto il corso della manifestazione Umbria Jazz (8-17 luglio), alcuni divieti relativamente alle cosiddette aree di massima sicurezza".

Il provvedimento, prosegue la nota di Palazzo dei Priori, "è stato emesso su richiesta della Questura di Perugia che ha segnalato la necessità di adottare, come nelle precedenti edizioni, apposita ordinanza sindacale per il divieto di introduzione di oggetti e animali, che possono costituire motivo di pericolo per la sicurezza delle aree contingentate di: Piazza IV Novembre; Piazza Matteotti; Giardini Carducci".

Ecco le regole in vigore fino alla fine di Uj. L'ordinanza dispone "il divieto d’ingresso, nelle aree contingentate di Piazza IV Novembre, dei Giardini Carducci e di Piazza Matteotti, da identificare con gli spazi delimitati da apposita transennatura ed appositamente vigilati, dal momento di attivazione delle chiusure e fino al termine delle medesime, di soggetti con: racchette da passeggio; cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti, salvo autorizzati; bottiglie e contenitori di vetro o metallo; biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto; caschi e/o borse portacaschi" e "il divieto d’ingresso nelle medesime aree con passeggini, carrozzine e animali, anche condotti al guinzaglio, qualora si riscontrino particolari assembramenti, a discrezione delle Forze di Polizia poste a presidio delle aree di sicurezza".