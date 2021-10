Umbria, Isabella ha 37 anni e per vivere ha bisogno di una cura molto costosa: scatta la raccolta fondi

Isabella è umbra ed ha 37 anni ed è gravemente malata; necessita di cura sperimentale di tipo immunosoppressivo da somministrare nella Casa di Cura “Villa del Rosario“. E' fondamentale l'assunzione regolare per continuare a vivere ma la cura ha un costo proibitivo e consiste nel somministrare diverse perfusioni con cadenza ogni tre settimane con una durata complessiva che può arrivare anche a due anni di terapia.

La famiglia ha avviato una raccolta sulla piattaforma GoFundMe, con un obiettivo fissato a 60mila euro ed ha chiesto la collaborazione di tutti perché da soli è praticamente impossibile sostenere questo onere. E’ stata raggiunta la somma di 25mila euro per cui è stato coperto un periodo di tempo di 6 settimane. "Da parte nostra - spiegano da comitato “Insieme per Terni”, il Centro sociale Ferriera e l’ANCeSCAO - abbiamo aperto un conto corrente dedicato e programmato iniziative volte alla raccolta dei fondi ma temiamo di non riusciamo a raggiungere la somma sufficiente ad evitare di interrompere la cura. Per questa ragione chiediamo la vostra collaborazione per raggiungere al più presto la somma necessaria per una perfusione”. Per chi volesse contribuire all’iniziativa “Insieme per Isabella”: IBAN- Banca BCC Terni – IT55 W 07075 14403 0000 0072 9988.