Siccità in Umbria, la situazione peggiora: fiumi, sorgenti ai minimi. 3bMeteo: "Una settimana con temperature africane"

"L’imponente e precoce ondata di caldo africano, che ha stabilito nuovi record di temperatura massima tra Spagna ( 44°C in Andalusia), Francia ( 42.8°C a Biarritz) e Mitteleuropa ( 39.2°C in Germania a Cottbus - record dal 1888 ad oggi), nel corso dei prossimi giorni continuerà a farsi sentire su gran parte del nostro Paese.”: lo conferma a Perugiatoday.it il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che aggiunge “attesi picchi sino a 37/39°C nelle aree interne del Centro (quindi l'Umbria e in particolare), temperature più alte di 39/41°C su Tavoliere, materano, interne sarde e sicule”.

Si aggrava sempre di più l'allerta siccità al nord ma anche al centro italia: Il deficit pluviometrico, che ormai si protrae dall’inverno, continua a preoccupare molte zone dello Stivale. Di questo passo si rischia una riduzione del 50% della produzione agricola. Come avverte Cia-Agricoltori Italiani, i danni complessivi sono destinati già a superare un miliardo di euro. Per la frutta estiva, in particolare meloni e cocomeri, si prevede una riduzione tra il 30% e il 40%, che arriva al 50% per il mais e la soia.

Non ci saranno né temporali né piovaschi sull'Umbria per tutta settimana. Alcune piogge sono previste al Nord: "Stante i forti contrasti termici i temporali potrebbero localmente risultare intensi, con rischio grandinate puntuali e colpi di vento improvvisi. Va precisato che questi temporali, localizzati e improvvisi, non andranno a risolvere la crisi idrica in atto. Per questo servirebbero le estese e produttive perturbazioni atlantiche".

Le portate dei fiumi Tevere, Chiascio, Nera sono dimezzate e le sorgenti dell'appennino, secondo i dati verificati sul portale Arpa, presentano una situazione di ribassi tipica di agosto e fine estate. Senza piogge importanti a giugno, come previsto dall'Autorita di Bacino dell'Appennino centrale, si rischia in molte zone l'invio di auto-botti, ordinanze comunali per tutelare il bene acqua sui territori.