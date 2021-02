Umbria, partita la somministrazione del vaccino ai cittadini: 'Al via la controffensiva decisiva nella battaglia al Covid'

Dal 12 iniziate le prenotazione da questa mattina nei centri istituiti la somministrazione a uomini e donne classe 1940, poi toccherà agli over 80 anni Ecco la guida su come richiedere il vaccino

Il 15 febbraio 2021 si spera che non sia una data come tante, ma che sia ufficialmente l'inizio, in Umbria, della decisa e forte controffensiva al Coronavirus un anno dopo, grosso modo, il suo morso letale che ha sconvolto la vita di tutti e l'economia di molti. Dalle 9 di questa mattina è iniziata la vaccinazione degli ottantenni - la fascia di età compresa tra la classe del 1940 e i nati nel gennao 1941 - nei centri organizzati dalla regione dell'Umbria. L'appuntamento per oggi e i giorni a venire sono stati e saranno consentiti dalla macchina sanitaria dopo la fondamentale prenotazione. A partire dal 25 febbraio sarà possibile prenotare per tutte le classi di età over 80. Le prenotazioni saranno organizzate in modo che tutte le classi di età, a partire dai nati da febbraio a dicembre 1941 e dal 1939 indietro, potranno essere prenotate nelle settimane a seguire.

Per chi non è autosufficiente dalla settimana dal 22 al 27 febbraio, grazie ai medici di medicina generale saranno vaccinati va domicilio utilizzando le scorte di Moderna. Per prenotare il cittadino avrà a disposizione due modalità: il portale web dedicato e presso tutte le farmacie. Per il portale web sarà sufficiente disporre del codice fiscale e del numero di cellulare. Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un sms di con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui dovrà presentarsi, sia per la prima dose sia per la seconda. È attivo il numero verde dedicato 800.192.835, che fornisce assistenza ai cittadini dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Attraverso il numero verde sarà garantita la cancellazione della prenotazione.

DAI TERRITORI - A Corciano il sindaco Betti ha voluto incontrare, in questo inizio di vaccino alla popolazione, i primi 80enni chiamati al punto vaccinale cittadino, ovvero il Palazzetto dello Sport di San Mariano "È un grande giorno - ha affermato il Sindaco - e la speranza è che possa essere l'inizio della controffensiva decisiva nella battaglia al Covid".

I DATI - Alla giornata di ieri, secondo il report nazionale, l'Umbria ha somministrato oltre 31mila dosi di vaccino e nei magazzini si trovano altre 10mila dosi che verranno integrate in settimana. Le scorte non dipendono dall'Umbria ma vengono acquiste, decise nel numero e poi spedite dal Governo. In Italia per adesso sono sbarcarte 3.641.520 dosi di vaccino dalla fine di dicembre. I vaccinati - due somministrazioni previste - sono sltanto 1milioni 200 mila soggeti.