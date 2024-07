Incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 22 luglio. Secondo quanto ricostruito un uomo impegnato in un cantiere a Torreorsina, frazione di Terni in Valnerina, è precipitato da un'altezza di diversi metri. L'uomo è stato subito soccorso e portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso per un politrauma. Accertamenti in corso.