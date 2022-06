Umbria, drammatico incidente stradale: morti due motociclisti

Terribile incidente stradale lungo la strada statale Armerina nella giornata di domenica 5 giugno: morti due motociclisti. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica e la gestione del traffico in piena sicurezza. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Le vittime hanno 65 e 81 anni. Facevano parte di una comitiva di quattro motociclisti provenienti dalla provincia di Roma. Secondo una prima ricostruzione di TerniToday, il primo della fila avrebbe valutato in maniera errata l'approccio verso una curva sulla strada tra Orvieto e Baschi, in direzione di Baschi. Avrebbe frenato per affrontare la curva quando è stato travolto dal motociclista che lo seguiva, andando entrambi a finire contro un muro. Uno dei due è morto sul colpo, l'altro è deceduto in ambulanza. Sul posto i carabinieri di Orvieto.