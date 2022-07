Umbria, drammatico incidente: muore motociclista, inutili i soccorsi

Drammatico incidente a Giove nella serata di giovedì 7 luglio. Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine un uomo di 68 anni ha perso il controllo della moto ed è caduto lungo il rettilineo che anticipa l’abitato di Giove, nei pressi di un distributore di carburanti.

Sul posto si sono portati i carabinieri del locale comando e gli operatori del 118. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Per il 68enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto.