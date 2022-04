Umbria, scontro tra auto e moto: conducente trasportato in gravi condizioni in ospedale

Un incidente stradale si è verificato, alle 17 di circa di oggi – lunedì 25 aprile – lungo l’autostrada del Sole. L’impatto ha coinvolto una moto ed un’auto, poco dopo lo svincolo di Orvieto, direzione sud. A bordo della due ruote un uomo ed una donna mentre il veicolo era condotto da una donna. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia stradale per coordinare i soccorsi.

Il conducente della moto è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Terni. La donna invece condotta al nosocomio di Orvieto, in codice giallo. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Il traffico è tornato regolare, dopo le operazioni di soccorso.