Umbria, schianto all’incrocio: due giovani feriti e trasportati in ospedale

Incidente stradale all’incrocio fra via Natta e strada di Collescipoli nel tardo pomeriggio del 2 giugno. L’impatto ha coinvolto due auto, una Fiat Bravo e a una Fiat Panda. Ad avere la peggio le due persone, un ragazzo e una ragazza, che si trovavano a bordo della Panda, mentre non c’è stata nessuna conseguenza per la persona al volante della Bravo.

I due giovani sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia locale.