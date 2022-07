Umbria, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: 91enne portato in ospedale

Un uomo di 91 anni è finito fuori strada con la sua auto: soccorso dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale, in condizioni giudicate non gravi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo senza coinvolgerne altri, andando fuori strada a Fornole, vicino ad Amelia.