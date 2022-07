L'incendio divora i boschi e minaccia le case, 40 ore di inferno: “Momenti di paura”

Prosegue da oltre 40 ore l’intervento dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine tra Guardea e Montecchio, dove si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni. Sono in particolare tre i punti da cui si sono innescate le fiamme, visto che un rogo è attivo anche nella zona dei Sette Martiri di Orvieto.

Decine di squadre dei vigili del fuoco si sono susseguite anche nella notte appena trascorsa, coadiuvate da mezzi aerei, elicotteri e canadair. L’attenzione in particolare è rivolta alle abitazioni che sono più vicine al fronte dell’incendio.

“È stata una giornata atroce - ha scritto sui social il sindaco di Montecchio Federico Gori - durante la quale non sono mancati momenti di paura e di sconforto. Abbiamo pagato un prezzo molto alto in termini ambientali e non solo. Al di là della tristezza nel vedere parte del nostro territorio divorato dalle fiamme, vorrei lasciare spazio anche all’orgoglio di vedere un sistema che, al di là di tutto, quando è il momento prova a fronteggiare le difficoltà con tutte le forze. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono adoperati e si stanno adoperando per salvare il salvabile. Istituzioni e cittadini che non si sono risparmiati”.