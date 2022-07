Umbria, auto prende fuoco: paura e traffico in tilt sulla A1

Auto in fiamme, serve l'intervento dei vigili del fuoco. Tra Orvieto e Attigliano lungo l'autostrada A1, al km 468, una Ford è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Stradale per i soccorsi e per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.

Le due persone a bordo sono scese dal veicolo senza riportare ferite. A seguito del veicolo in fiamme, anche la scarpata è stata coinvolta dal fuoco, ma la situazione è sotto controllo. Rallentamenti per il traffico.