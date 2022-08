Altra giornata di "inferno" in provincia di Perugia: fiamme nel perugino, incendi domati a Tuoro e Nocera

Un'altra giornata di incendi che hanno distrutto ettari del patrimonio boschivo e non solo della provincia di Perugia. L'ultimo allarme è risuonato oggi pomeriggio in zona Montelabate dove si trovano diverse squadre dei vigili del Fuoco di Perugia per arginare le fiamme. La situazione è considerata abbastanza complessa tanto da richiedere anche la presenza dell'elicottero regionale e non si esclude anche la richiesta di canadair per raggiungere almeno le zone più difficili e imperve. Situazione invece sotto-controllo a Montegualandro di Tuoro - con una casa coinvolta dalle fiamme - ma non ci sono feriti e a Nocera Umbra, località Largnano, dove è stato necessario mettere in sicurezza un impianto del gas dotato di bombola. Le squadre Gaifana, Foligno e la squadra AIB di Spoleto e il servizio aereo hanno lavoro diverse ore per evitare il peggio.