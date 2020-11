Umbria in zona Arancione | Ritorna l'autocertificazione per muoversi fuori comune e regione: scarica qui modulo

Ritorna l'autocertificazione per giustificare i propri spostamenti extra comunali. La recessione in "zona arancione", infatti, vieta gli spostamenti fuori dal comune di residenza, quindi anche fuori regione, se non per motivi di lavoro, studio o necessità e da giustificare con l'apposito modello. I nuovi divieti partiranno dal prossimo 11 novembre in Umbria.

SCARICA QUI L'AUTOCERTIFICAZIONE - modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020 (1)-2-2