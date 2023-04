UMBRIA Il patto Anas-Regione funziona: lavori terminati a tempo di record sulla 675 “Umbro Laziale”

E' stato riaperto al traffico lo svincolo di Amelia, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” tra Terni e Orte, precedentemente chiuso in direzione Terni per lavori. E' stato infatti ultimato ieri un altro cantiere che ha consentito di completare circa un chilometro di nuova pavimentazione con asfalto drenante, pari a circa 8mila metri quadrati.

L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, nell’esprimere soddisfazione per il completamento dei lavori in questo ulteriore tratto della rete stradale, evidenzia come sia frutto della collaborazione fra la Regione ed Anas e dell’impegno condiviso per la velocizzazione delle attività di cantiere con l’obiettivo di accelerare la completa realizzazione del piano di manutenzione straordinaria, svolta attraverso interventi profondi, innovativi e duraturi, contenendo gli inevitabili disagi e con particolare attenzione nei periodi di maggior traffico, quali quelli dei prossimi “ponti” festivi. In questa direzione, sottolinea, va anche la decisione di proseguire i lavori, spostando il cantiere in prossimità dello svincolo Narni Scalo/ Capitone, solo dopo il ponte del 25 aprile.

Nel dettaglio, si è provveduto: alla stabilizzazione a calce e cemento dello strato di fondazione stradale per uno spessore di 35 centimetri; alla realizzazione dello strato di base per uno spessore di 18 centimetri; alla realizzazione degli strati superficiali per ulteriori 13 centimetri comprensivi dello strato di usura drenante garantendone una lunga durata senza più la formazione di buche oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Queste lavorazioni sono state eseguite con tecniche che hanno consentito di riutilizzare il 100% dei materiali esistenti (stabilizzazione in situ e riciclaggio a freddo) evitando il conferimento in discarica di enormi quantità di materiale e riducendo contestualmente la quantità di materiale vergine necessaria alla realizzazione dell’intervento.

Dopo il ponte del 25 aprile, il cantiere si sposterà in prossimità dello svincolo di Narni Scalo/Capitone, per risanare altri due chilometri di pavimentazione. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Narni Scalo/Capitone per chi viaggia in direzione Nord. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita San Gemini. Il cronoprogramma prevede di accorciare il cantiere e riaprire la rampa dello svincolo entro tre settimane per poi completare il tratto restante entro giugno. Nel tratto umbro dell’itinerario E45 Anas prevede di ultimare entro il 2023 altri 30 km di pavimentazione con risanamento profondo, giungendo a 280 km su 300 totali.