Umbria: il pacco di Natale per un detenuto era imbottito di droga nascosta nel formaggio

Ieri un detenuto ha aggredito tre agenti della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Orvieto. Oggi è stato intercetato un pacco di Natale per un altro detenuto con della droga nascosta nelle porzioni di parmigiano reggiano.

"Si è ripetuto il tentativo di introdurre in carcere ad Orvieto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti utilizzando un pacco recapitato tramite corriere ad un detenuto - Spiega gli eventi Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del SAPPE - La droga, accuratamente occultata dentro porzioni di parmigiano e all'interno di un giubbino imbottito, era indirizzato a un detenuto originario del Madagascar. Ma, anche in questo caso, come la volta precedente, nonostante il poco personale in servizio, la Polizia Penitenziaria è riuscita ad impedire l'introduzione in istituto di circa un etto di hashish e di alcuni grammi di cocaina".

L’episodio risale al 17 Dicembre scorso ed è solo l’ultimo, cronologicamente, dei ritrovamenti della Polizia Penitenziaria di Orvieto. Come precisa il leader umbro del SAPPE, infatti, "nelle settimane scorse, attraverso delicate e puntuali attività d’intelligence interne, portate avanti in completa autonomia dai colleghi orvietani, sono stati scoperti, oltre a sostanze stupefacenti, anche diversi telefoni cellulari occultati ad arte dai detenuti ed utilizzati per scopi illeciti. Droga, telefoni, continue aggressioni e umiliazioni ai danni del personale stanno portando la polizia penitenziaria di Orvieto allo stremo. Ci si attendono provvedimenti e riscontri da un’amministrazione locale e regionale che tardano ad arrivare, insieme alle risposte alle tante istanze presentate dai sindacati e mai riscontrate. Il risultato è evidente ed è sotto gli occhi di tutti: che un istituto come quello di Orvieto, considerato fino a qualche anno fa un’eccellenza, è quasi arrivato ad implodere e a procurare ferite nel corpo e nell’anima di chi ci lavora".

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, ricorda che in una Relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) è emerso come "continui, per il terzo anno consecutivo, il trend crescente delle morti per overdose che, con un ulteriore incremento pari a 37 unità raggiunge quota 373, con un aumento dell’11,01% rispetto all’anno 2018. In oltre la metà dei casi, la causa del decesso è da attribuire al consumo di oppiacei (169 casi all’eroina, 16 al metadone, 1 al fentanil, e 1 alla morfina). Dal 1973, anno in cui hanno avuto inizio le rilevazioni in Italia sugli esiti fatali per abuso di droga, sono complessivamente 25.780 i morti causati dal consumo di stupefacenti. L’andamento in atto è un fenomeno estremamente preoccupante, sul quale gli analisti e gli esperti delle diverse discipline dovranno continuare ad interrogarsi per individuare le cause e porre un argine non solo sul piano della repressione del traffico e dello spaccio".