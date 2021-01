Scuola, il 25 gennaio le superiori tornano in aula? Non c'è ancora il via libera: 1594 studenti in isolamento

Il 25 gennaio si torna in classe o ci sarà una proroga a causa dell'andamento della pandemia? In via non ufficiale si registra un certo ottimismo per quanto riguarda la Giunta regionale - sia per i dati del monitoraggio di queste ultime settimane che il nuovo protocollo sanitario anti-covid studiato dalla task-force regionale - ma la decisione ufficiale non è stata ancora presa perchè si attende oggi pomeriggio sia il dossier che il parere tecnico del comitato scientifico regionale.

Tutto dunque sarà deciso e comunicato tra stasera e domani mattina al massimo. I rumors parlano di un ritorno a scuola alle superiori ma con il 50 per cento degli studenti in presenza e gli altri 50 ancora da remoto. Ma è ancora tutto da decidere. Al 19 gennaio scorso le classi scolastiche in Umbria in quarantena (scuole medie ed elementari) sono 72: 68 in provincia di Perugia e 4 a Terni. Per un totale di bambini costretti all'isolamento di 1594 (1490 in provincia di Perugia e 104 in provincia di Terni).