Umbria, hackerato il profilo Twitter della Regione: spuntano i post delle 'scimmie annoiate'

Il teschio di una scimmia. È ciò che compariva da ieri notte fino alla mattina di oggi (mercoledì 5 gennaio) sul profilo twitter della Regione Umbria, che è stato hackerato.

Un'immagine, quella che ha sostituito per ore la foto profilo dell'ente, che rimanda allo 'scimmie annoiate' ('Bored Ape') protagoniste di una collezione d'opere d'arte digitali e al mondo degli NFT ('Non-Fungible Token'), usati per certificare contenuti e opere d'arte digitali tramite blockchain (tecnologia divenuta celebre grazie alle criptovalute). Ecco così che sono spuntati una serie di post anomali, tra i quali uno che rimandava a un evento programmato su Telegram.

La Regione Umbria ha poi ripreso il controllo del proprio account nella tarda mattinata odierna, mentre sono in corso accertamenti per capire come sia avvenuto l'hackeraggio.